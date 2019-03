Apesar de termninar em primeiro lugar da fase classificatória do Campeonato Mineiro, o Atlético entra em campo neste domingo (24), às 16h, contra o Tupynambás, pelas quartas-de-final, com a obrigação de vencer.

Não por questão de camisa e tradição, mas sim pela regra da competição. Como se trata de um jogo apenas, um empate levará à decisão de pênaltis. A única vantagem é o fato de jogar em casa.

E o fator "casa" ainda não é sinônimo de superioridade, principalmente na Copa Libertadores. No Mineirão, o Galo perdeu para o Cerro Portenho, por 1 a 0. Domingo passado, teve um jogo difícil contra o América, mas venceu por 3 a 2.

Independentemente do resultado, a partida tem festa garantida para os atleticanos: véspera do aniversário de 111 anos do clube, o jogo será precedido por atrações musicais e diversas promoções, a partir das 13h.

No campo, os donos da casa terão força máxima, devendo repetir o mesmo time que venceu o América. As exceções serão Alerrandro e Adilson. O primeiro dará lugar para o atacante titular Ricardo Oliveira. O segundo, com um trauma no joelho, será substituído por Jair.

O adversário de Juiz de Fora terá dois desfalques certos em relação à formação que perdeu para o time alternativo do Galo no meio de semana, por 2 a 1. O Leandro Salino, expulso, e o meia Geovani, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, não jogam.

ATLÉTICO X TUPYNAMBÁS

Atlético - Victor, Guga, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos; Zé Welison, Jair e Cazares; Luan, Terans e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

Tupynambás - Renan Rinaldi, Gustavo Crecci, Adriano, Felipe Gregory e Lucas Hipólito; Marcel, Léo Salino e Guilherme; Matheus Pimenta, Núbio Flávio e Ademilson. Técnico: Paulo Campos.

Local - Estádio Mineirão

Horário - 16h

Arbitragem - Emerson Ferreira de Almeida, auxiliado por Ricardo Junio de Souza e Magno Arantes Lima