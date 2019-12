A luta do Cruzeiro para escapar da Série B do Campeonato Brasileiro teve mais um capítulo amargo nesta quinta-feira (5), na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, em Porto Alegre. Na partida disputada na Arena do time gaúcho, que terminou com resultado desfavorável à Raposa, havia um grupo de torcedores "infiltrados" na torcida local.

Disputando a Copa RS na capital gaúcha, os 22 atletas da categoria Sub-20 do Atlético estiveram no duelo da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro e foram secar o arquirrival. Vestidos com o uniforme do alvinegro, tiraram fotos e comemoraram o revés dos celestes.

Domingo (8), quando o Galo encara o Internacional, também em POA, alguns deles, como o zagueiro Vitor Mendes e os meio-campistas Guilherme Castillo e Bruno Michel, devem ser aproveitados por Vagner Mancini, que poupará vários titulares neste último compromisso na temporada.