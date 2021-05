Não durou nem cinco meses a trajetória de André Mazzuco pelo Cruzeiro. Era questão de tempo de o diretor de futebol anunciar sua saída da Toca – o destino dele será o Santos –, o que veio a ocorrer oficialmente nesta sexta-feira (28), na véspera da estreia do time celeste na Série B do Brasileiro.

Por meio de um comunicado publicado no site oficial da Raposa, Mazzuco agradeceu a oportunidade de trabalhar com os azuis e disse que vai “carregar o Cruzeiro para sempre no coração”.

Confira o comunicado na íntegra:

“Quero dizer ao torcedor do Cruzeiro que foi uma decisão estritamente pessoal, e que foi muito difícil de tomá-la, pois tive que botar na balança diversos fatores. Já deixo claro, de antemão, que não tive qualquer empecilho no Cruzeiro. É um dos melhores lugares onde já trabalhei. Continuo acreditando muito no projeto que vem sendo desenvolvido e que o Cruzeiro estará forte na luta pelo acesso, que é o principal objetivo do ano. Quero deixar um agradecimento especial à diretoria pela oportunidade de ter o Cruzeiro em meu currículo e na minha vida, e a cada membro da equipe do Departamento de Futebol, pela total entrega e profissionalismo desde meu primeiro dia no Clube. Agradeço especialmente ao presidente Sérgio Santos Rodrigues, um cara sério, que vivencia o Cruzeiro 24 horas por dia e luta muito para encarar os desafios e resolver os problemas. Vejo muita boa vontade, suor e muito trabalho de todas as pessoas que fazem parte do Clube para recolocar o Cruzeiro onde ele merece. Aproveito para pedir aos torcedores para que não acreditem em tudo o que é propagado em redes sociais sobre o Clube e sobre as pessoas. Reforço que, no meu caso, foi uma escolha pessoal. O Cruzeiro precisa muito do seu torcedor; a torcida tem que dar um voto de confiança à diretoria e caminhar junto na Série B, porque o desafio será grande. Deixo meu abraço aos torcedores e aos colaboradores com quem tive o prazer de conviver e fazer amizades nos últimos meses, sendo muito bem recebido desde o dia em que cheguei nesse clube gigante. Saio com as portas abertas e vou carregar o Cruzeiro para sempre no coração”