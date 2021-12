Mauro Zárate volta após cumprir suspensão e reforça o América em duelo decisivo contra o Ceará

Depois de vencer a Chapecoense, por 3 a 0, na rodada passada, o América passou a figurar no G-8 do Campeonato Brasileiro. A duas rodadas do fim, a equipe do técnico Marquinhos Santos depende apenas de si para alcançar uma inédita classificação para a Copa Libertadores. Um passo determinante para tornar o sonho uma realidade pode ser dado neste domingo (5), às 19h, diante do Ceará, na Arena Castelão.

O Vozão é um concorrente direto do Coelho por uma vaga na principal competição do continente. As duas equipes têm 49 pontos, mas os mineiros levam vantagem no número de vitórias: 12 a 11.

Até aqui, o América venceu quatro partidas como visitante. Um quinto triunfo fora de casa manterá o time no grupo de classificados para a Libertadores e sem a necessidade de torcer por tropeços de concorrentes para conquistar uma vaga.

Caso haja um empate na capital cearense, os comandados de Marquinhos Santos terão de torcer por um resultado negativo do Internacional na segunda-feira (6), diante do Atlético-GO, em Porto Alegre. Enquanto o Coelho inicia a rodada em oitavo, uma posição à frente do Ceará, o Colorado é o nono, com um ponto a menos.

Na última rodada, o América terá o apoio de seu torcedor para ir à Libertadores pela primeira vez em sua história. O duelo com o São Paulo, no Independência, será na quinta-feira (9), às 21h30.

Desfalques e retorno

Para o duelo decisivo com o Ceará, o América não contará com o zagueiro Ricardo Silva e o meio-campista Alê, suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na partida contra a Chapecoense.

Em contrapartida, Marquinhos Santos terá a volta do argentino Mauro Zárate.

Do lado do Ceará, o meia Vina, que não enfrentou o Flamengo na rodada passada, deve continuar como desfalque.

CEARÁ X AMÉRICA

CEARÁ

João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Kelvyn, Mendoza e Lima; Yony González

Técnico: Tiago Nunes

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Patric, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Juninho Valoura; Ademir, Mauro Zárate e Felipe Azevedo

Técnico: Marquinhos Santos

DATA: 5 de dezembro de 2021 (domingo)

LOCAL: Castelão

CIDADE: Fortaleza

MOTIVO: 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Raphael Claus (SP), Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniel Luis Marques (SP)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

TRANSMISSÃO: Premiere

