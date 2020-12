O América está próximo de alcançar o principal objetivo da temporada: o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Com 50 pontos, o Coelho é o vice-líder da competição, com sete pontos de vantagem para o quinto colocado, que hoje é o Juventude.

De acordo com o site Probabilidades do Futebol, desenvolvido pelo Departamento de Matemática da UFMG, o Alviverde tem 96,1% de chances de disputar a elite do futebol brasileiro em 2021.

Caso vença quatro dos onze jogos que em pela frente na competição, o América chegar aos 62 pontos, o que o dá 97,15% de chances de terminar o campeonato no G-4, como estima o mesmo portal.

No ano passado, o Atlético-GO fechou o grupo dos que ascenderam à primeira divisão, justamente com 62 pontos, desbancando o próprio Coelho, que terminou em quinto, com um ponto a menos.

Título

Em relação às possibilidades de título, o Departamento de Matemática da UFMG estimam que as chances dos comandados de Lisca são de 23,2%, contra 73,9% da Chapecoense, líder da Série B, com quatro pontos a mais do que o time mineiro na classificação.

Entretanto, o cenário pode se alterar caso o Coelho vença o confronto direto com a Chape, marcado para o dia 20 de dezembro, no Independência, pela 30ª rodada da competição.

Se conseguir sete vitórias no restante do Brasileiro, o América terá 89,67% de chances de conquistar o tricampeonato da Série B.

Para dar mais um passo rumo ao acesso, e manter vivo o sonho da conquista, o Coelho volta a campo neste sábado (12), para enfrentar o Paraná, às 18h30, no Horto, pela 28ª rodada do campeonato.