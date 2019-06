O programa Cidade Alerta, da TV Record, revelou nesta quinta-feira que a modelo Najila Trindade e o atacante Neymar trocaram mensagens um dia depois do primeiro encontro entre eles, em Paris. Em conversas no aplicativo WhatsApp, os dois conversaram sobre as possíveis agressões e o suposto crime de estupro ocorrido e no diálogo os dois discutiram sobre as razões das marcas deixadas nas pernas e nas nádegas de Najila.



Segundo a captura de tela das conversas, Najila enviou para Neymar uma foto do bumbum, que continha marcas vermelhas e de supostas agressões. Ao ser confrontado pela imagem, o atacante respondeu com uma brincadeira e insinuou que os sinais eram resultado dos pedidos da modelo. "Mas as marcas, você foi culpada também (risos). Você pedia mais", enviou o camisa 10 do Paris Saint-Germain.



Logo depois, Najila contestou a declaração de Neymar. "Tá doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas", respondeu a modelo. O diálogo foi no dia 16 de maio, depois do primeiro encontro e no dia em que um vídeo entre os dois foi gravado dentro de um quarto de hotel em Paris. Desapontada com a postura do jogador, Najila reclamou: "Você continua sendo Neymar e eu, uma qualquer".



A reportagem da TV mostra que além de Najila reclamar do tratamento recebido durante um dos encontros com Neymar, a modelo reitera que o jogador não poderia minimizar o episódio, pois teria ocorrido um incidente grave e que não poderia ser ignorado. "Você sabe muito bem o que você e como me tratou. Aliás, destratou. Mesmo que isso fique em off para sempre e nunca mais nos falamos, lá no fundo você sabe o que aconteceu", enviou.



Essa parte das conversas não foi divulgada por Neymar no vídeo publicado no Instagram, no último fim de semana. O conteúdo colocado pelo jogador nas redes sociais mostra principalmente diálogos nos dias anteriores à viagem dela para a França. Todas as despesas de passagem e hospedagem em Paris foram bancadas pelo atacante.



Confira abaixo um trecho da conversa:



Najila: Você lembra de tudo ontem?



Neymar: Óbvio



Najila: O cara que eu conheci hoje não era o mesmo de ontem. Foi por esse Neymar de hoje que me apaixonei.



Neymar: Você não conhece bem. Sou normal.



Najila: Estava empolgada em te conhecer. Ontem foi tudo tão rápido... Daí, pela manhã, vi essas marcas. Ontem mal nos falamos. Você estava agitado. Aí hoje chegou mais calmo. Ontem, eu estava calma e hoje quem está agitada sou eu. Desencontramos. Pena que deu errado.



Neymar: Mas as marcas, você foi culpada também (risos). Você pedia mais.



Najila: Tá doido? Eu pedi para parar e você até pediu desculpas, mas agora... Mais uma para terapia.



Neymar: (Emojis de desconfiado)



Najila: Fica 'sussa'. Você continua sendo Neymar e eu, uma qualquer.



Najila: Se você mandou aquela foto para alguém, por favor, pede para apagar por que não quero nada envolvendo o meu nome.



Neymar: Jamais faria isso.



Najila: Perto do que você fez, não seria nada. Mesmo que eu tenha me alterado só hoje (e pagado de louca porque antes a ficha não tinha caído), você sabe muito bem o que você e como me tratou. Aliás, destratou. Mesmo que isso fique em off para sempre e nunca mais nos falamos, lá no fundo você sabe o que aconteceu.