O América oficializou nesta terça-feira (26) a renovação contratual do atacante Carlos Alberto. O atleta, de 18 anos, ampliou seu vínculo com o alviverde até dezembro de 2022. O contrato anterior terminaria no fim do próximo ano.

O paraibano chegou ao América aos 16 anos, em abril de 2018. Destacou-se na equipe Sub-17 e, no ano seguinte, também atuou pelo Sub-20.

Ainda no fim de 2019, Carlos Alberto teve suas primeiras oportunidades de treinos junto à equipe profissional. Neste ano, ele realizou toda a pré-temporada com a o time principal e fez sua estreia no duelo contra o Coimbra, pelo Campeonato Mineiro.

Paulo Bracks, Diretor de Futebol do América, explica que a prorrogação contratual se dá, principalmente, porque o Clube aposta muito a evolução de Carlos Alberto.

“O Carlos é um atleta que acreditamos muito, Ele tem um grande potencial. Foi produto da nossa captação ativa, em 2018, e ganhou muito espaço muito rápido no Sub-17, à época comandado pelo Cauan de Almeida. Hoje, ele ainda o acompanha no time profissional, o que também ajuda muito. Essa prorrogação contratual permite que ele tenha ainda mais oportunidades na transição. O América, sem dúvidas, vai trabalhar muito bem com o Carlos Alberto, pois ele tem um futuro muito promissor”, comenta.

No ano passado, Carlos Alberto anotou 12 gols nas categorias de base, incluindo as equipes Sub-17 e Sub-20.

* Com Site Oficial do América