Vivendo uma crise às vésperas da disputa da decisão do Campeonato Mineiro, contra o Cruzeiro, e da estreia na Série A do Campeonato Brasileiro, que começa dia 27, o Atlético tenta colocar a casa em ordem investindo na contratação de um gestor para o seu departamento de futebol. No início da tarde desta quinta-feira (11), o clube anunciou a contratação de Rui Costa para o cargo de diretor de futebol. O ex-jogador Marques, que vinha desempenhando a função, passa a trabalhar como gerente de futebol.

O trabalho mais marcante de Rui Costa foi no Grêmio, onde ele trabalhou por mais de dez anos, sendo quase quatro deles como diretor de futebol. Ele participou ainda da remontagem da Chapecoense, após o trágico acindent aéreo sofrido pela delegação do clube no final de 2016, e no ano passado esteve no Athletico-PR, participando da conquista da Copa Sul-Americana pelo clube paranaense.

Rui Costa será apresentado nesta sexta-feira (12), em horário a ser divulgado.

A situação pesou no Atlético após a goleada de 4 a 1 para o Cerro Porteño, sofrida na últma quarta-feira (10), em Assunção, no Paraguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O resultado deixa o time de Levir Culpi em sirtuação muito complicada na sua chave e prticamente sem chances de classificação às oitavas de final da competição internacional.