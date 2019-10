O resumo das situações que vivem Atlético e Cruzeiro nesta Série A do Campeonato Brasileiro é o fato de que o jogo que mais interessa a ambos é o que abre a 25ª rodada, na tarde deste sábado (12). O confronto será às 17h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, e reúne Goiás e CSA.

A torcida atleticana estará com os alagoanos, pois o Esmeraldino, que é décimo colocado na classificação, com 33 pontos, é o único time que pode ser ultrapassado pelo Atlético, que é 11º, nesta 25ª rodada.

Os cruzeirenses estarão ao lado da equipe da casa, mas sem chance de ultrapassar o CSA, que há duas rodadas era antepenúltimo colocado, mas venceu Avaí e Internacional, ambos os jogos no Rei Pelé, em Maceió, deixou a zona de rebaixamento, e abriu quatro pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro, que é quem ocupa neste momento a 18ª posição.

Assim como o Atlético, o Cruzeiro também pode subir uma posição na classificação nesta 25ª rodada, mas isso não significa sair da zona de rebaixamento.

Para isso, a Raposa precisa contar com derrota do Ceará para o vice-lanterna Avaí, neste domingo (13), às 16h, no Estádio Castelão, em Fortaleza, e depois, às 19h, vencer a lanterna Chapecoense, às 19h, na Arena Condá, em Chapecó.

O Galo também entra em campo neste domingo, às 19h. Recebe o Grêmio, no Estádio Independência, onde vive um momento ruim, pois das últimas quatro partidas disputadas no Horto, a equipe do técnico Rodrigo Santana venceu apenas uma, contra o Ceará, pois foi derrotado por Bahia, Internacional e Vasco.

Outros jogos

Ainda neste sábado, mais duas partidas interessam aos mineiros. No Maracanã, às 19h, o Fluminense, que está na mira do Cruzeiro, mas com cinco pontos a mais, recebe o Bahia, adversário direto do Atlético na briga pelo G-6 ou G-7, sendo que os baianos estão sete pontos à frente do Galo.

No fechamento dos jogos deste sábado pela Série A, o Palmeiras recebe o Botafogo, às 21h, no Allianz Parque, em São Paulo. Em crise, pois em duas rodadas viu sua distância em relação ao líder Flamengo aumentar de três para oito pontos, o Porco joga pressionado.

A equipe carioca, que vive situação complicada na competição, mas deu uma aliviada na última rodada, quando fez 3 a 1 no Goiás, no Engenhão, entra em campo com chances de tomar o 11º lugar do Atlético, mas para isso precisa vencer os palmeirenses.

Confira todos os detalhes da Série A do Campeonato Brasileiro: