Em paralelo à luta para sanar as pendências extracampo, especialmente relacionadas aos atrasos salariais, o Cruzeiro busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B.

Neste sábado (16), a Raposa encara o Juventude, às 19h, no estádio Alfredo Jaconi, pela 35ª rodada da competição.

Para o confronto com o time gaúcho, o técnico Felipão vai ter os retornos do meia-atacante Giovanni e do atacante William Pottker, que cumpriram suspensão na derrota por 1 a 0 para o Oeste, na última quarta, no Independência.

A tendência é de que os dois jogadores entrem nas vagas de Welinton e Marcelo Moreno, titulares diante do Rubrão.

Sem desfalques por suspensão, ou retornos de atletas lesionados, o restante do time celeste deverá ser o mesmo que vem atuando nas últimas rodadas do Brasileiro.

Com 44 pontos, na 13ª colocação, a equipe celeste tem chances irrisórias de acesso e de rebaixamento.

Entretanto, os comandados de Felipão buscam um triunfo em Caxias do Sul para afastar qualquer risco de queda à Série C.

Atualmente, a distância do Cruzeiro para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4, é de seis pontos.

Já a diferença para o CSA, que abre o grupo dos quatro primeiros, é de oito pontos.

Juventude

Na 5ª colocação, com a mesma pontuação do time alagoano, mas com uma vitória a menos, o Juventude segue vivo na briga para retornar à elite do futebol brasileiro.

Para o duelo com a Raposa, o técnico Pintado não vai poder contar com o volante João Paulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo, na derrota para o Brasil de Pelotas, na última rodada.

Gabriel Bispo e Wallace Tarta são os principais candidatos a ganharem uma oportunidade no confronto deste sábado.

Por outro lado, se terá uma baixa no meio-de-campo, o comandante do Ju terá o retorno do lateral-esquerdo Eltinho, que cumpriu suspensão diante do Xavante.

FICHA DO JOGO

JUVENTUDE X CRUZEIRO

JUVENTUDE Marcelo Carné; Igor, Wellington, Emerson Silva e Eltinho; Wallace Tarta (Gabriel Bispo), Gustavo Bochecha e Renato Cajá; Rogério, Rafael Grampola e Capixaba. Técnico: Pintado CRUZEIRO Fábio; Cáceres, Manoel, Ramon e Matheus Pereira; Adriano, Machado e Giovanni; William Pottker, Rafael Sóbis e Airton. Técnico: Felipão

MOTIVO: 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

DATA: 16/01/2021 (sábado)

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Estádio Alfredo Jaconi

CIDADE: Caxias do Sul

ARBITRAGEM: Paulo Roberto Alves Júnior, auxiliado por Rafael Trombeta e Luciano Roggenbaum. Trio do Paraná

TRANSMISSÃO: Sportv e Premiere

