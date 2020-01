O jogo entre Villa Nova e América será disputado no Independência. A decisão vem após a Defesa Civil de Nova Lima determinar que a cidade não poderia receber o confronto por conta das fortes chuvas que vêm castigando toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Anteriormente, o estádio Castor Cifuentes receberia a partida

Por meio de um ofício, destinado à diretoria do Leão do Bonfim, o órgão afirmou que os problemas decorrentes da chuva põem em risco a segurança de torcedores e demais envolvidos no duelo.

Desde o início do imbróglio, Márcio Botelho, presidente do Villa, afirmou ao Hoje em Dia que a intenção do clube era entrar em campo.

Confira o ofício da Defesa Civil de Nova Lima