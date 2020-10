Uma semana após acertar o fim do contrato de empréstimo com o Cruzeiro e o retorno ao Palmeiras, o volante Jean publicou um texto de despedida da Raposa.

Em um comunicado veiculado nas redes sociais, o jogador fez um desabafo sobre os últimos acontecimentos, afirmando que deixa Belo Horizonte chateado, e que se surpreendeu negativamente com algumas pessoas, sem citar nomes.

No dia 23 de setembro, o Cruzeiro informou que Jean teve constatado um edema ósseo no joelho esquerdo, e que iria iniciar o tratamento.

Já no dia 21 de outubro, a Raposa emitiu um comunicado formalizando o fim do vínculo com o Jean, revelando que o jogador iria continuar a recuperação no Palmeiras, e agradecendo-o pelo tempo que permaneceu na Toca da Raposa II.

No mesmo desabafo, o jogador de 34 anos faz questão de enaltecer a instituição Cruzeiro e o carinho que recebeu na capital mineira.

Contratado em março, Jean disputou nove jogos e marcou um gol pela equipe celeste.

Confira o texto publicado por Jean:

"Fala, pessoal! Como todos sabem, chegou ao fim o meu ciclo no Cruzeiro. Infelizmente, não foi como eu esperava, mas tudo na vida serve como aprendizado. Desde os meus primeiros dias em Belo Horizonte, eu e minha família fomos extremamente bem tratados por todos e jamais nos esqueceremos do carinho que recebemos dessa cidade encantadora. Quando recebi a proposta do Cruzeiro, não pensei duas vezes e me senti lisonjeado pela possibilidade de defender um dos mais tradicionais clubes do continente. Meu principal objetivo era ajudar a equipe a se reconstruir e voltar para o lugar de onde nunca deveria ter saído. Infelizmente, surgiram obstáculos pelo caminho e me surpreendi, negativamente, com algumas pessoas. É a vida! Apesar de ter saído chateado, volto para São Paulo com um sentimento de gratidão pelo Cruzeiro. A instituição é gigante e foi uma honra defender esse clube. Me sinto privilegiado por ter jogado e feito gol com essa camisa pesadíssima. E, como a vida é feita de surpresas boas e ruins, me surpreendi, positivamente, com o Palmeiras. Prontamente, o clube abriu as portas para o meu retorno e disponibilizou toda a estrutura para que eu pudesse me recuperar da melhor maneira possível. Como eu falei, a vida é um eterno aprendizado e sigo aprendendo a cada dia, sempre com muita hombridade, profissionalismo e honestidade. À instituição Cruzeiro, muito obrigado pela oportunidade. Espero, de coração, que o clube possa se reerguer. Aos torcedores e ao povo mineiro, eu e minha família deixamos um grande abraço por todo o carinho que nos deram. A partir de agora, inicio mais uma etapa na minha carreira. Nunca foi fácil, mas cheguei até aqui com muita força de vontade e dedicação. Vou superar mais esse obstáculo e voltarei ainda mais forte".

