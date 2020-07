Nesta sexta-feira (24), dia em que os atleticanos comemoram o aniversário de sete anos da conquista da Copa Libertadores, será realizada uma live solidária, transmitida pelo Canal do Fala Galo, no Youtube. O evento, marcado para começar às 20h, terá atrações musicais, entrevistas, lembranças do inédito caneco, sorteio de brindes e muito mais.

Além de celebrar a inesquecível volta olímpica, os atleticanos poderão ajudar a quem tanto precisa neste período de pandemia do novo coronavírus. Todas as doações serão revertidas em kits (cestas básicas, álcool em gel e máscaras de proteção).

Serão quatro horas de transmissão, ao vivo, em formato 4k, com alta qualidade de som e imagem, contando com quatro câmeras no local.

