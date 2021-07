Que diferença faz para o Atlético ter o atacante Hulk! Neste domingo (25), ele celebrou seu aniversário de 35 anos dando um presentão para si mesmo e chamando a Massa para comemorar com ele. Com dois gols, comandou a vitória do Galo sobre o Bahia, por 3 a 0, no Mineirão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com essas duas bolas na rede, o camisa 7 chegou à vice-artilharia da Série A, agora com seis tentos, ao lado de Matheus Peixoto (Juventude) e Ytalo (Bragantino). À frente deles está Gilberto (Bahia), que passou em branco diante do Alvinegro e segue com sete gols.

A 13ª rodada ainda será completada neste domingo e nesta segunda-feira (26). Mas mesmo que seja ultrapassado por outros atletas, Hulk mostra que vai brigar pelo posto de goleador do Brasileirão.

Na competição, ele balançou as redes contra Fortaleza, Sport, Corinthians (2) e Bahia (2).