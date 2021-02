Em um vídeo divulgado em seu canal no YouTube, o Cruzeiro fez um registro de parte da viagem ao Triângulo Mineiro, onde o time estreia no Estadual, contra o Uberlândia, neste sábado (27), às 16h30, no Parque do Sabiá. Em um dos trechos, os jogadores parabenizam o zagueiro Manoel, que completou 31 anos nessa sexta-feira (26).

Após as palmas e a entrega de um bolo, o defensor fez um pequeno discurso aos atletas relacionados para a partida válida pela primeira rodada.

"Agradecer a todos vocês. Que este ano seja maravilhoso! Que possamos conquistar nosso objetivo, o mais importante, que é subir. Contamos com todos. Tamu junto", declarou o zagueiro, seguido de mais palmas dos colegas de equipe.

Com contrato até julho deste ano, Manoel soma 176 duelos e 12 gols com a camisa azul e branca. Pelo clube, faturou o Brasileirão de 2014, o Mineiro de 2018 e a Copa do Brasil de 2017 e 2018.

Na última temporada, foi um dos principais atletas da equipe na Série B, sendo o vice-artilheiro do time na competição, com cinco gols, um a menos que Rafael Sóbis.