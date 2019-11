Dos 42 clubes que já disputaram a Série A na Era dos Pontos Corridos, apenas cinco participaram de todas as 17 edições, considerando-se a atual. Integrantes dessa lista, Santos e Cruzeiro, que se enfrentam neste sábado, às 21h, na Vila Belmiro, pela 34ª rodada, além dos objetivos distintos que carregam nesta competição, têm ainda uma batalha extra no confronto que é a vice-liderança do ranking a partir de 2003.

Para o Cruzeiro, o significado principal dos três pontos é a certeza de que não correrá o risco de voltar à zona de rebaixamento neste domingo ou segunda-feira.

Se empatar na Vila Belmiro, o Cruzeiro pode até ganhar duas posições, pois supera Ceará e Botafogo, que têm os mesmos 36 pontos, mas levam vantagem no número de vitórias. Para seguirem atrás da Raposa, os dois clubes, que entram em campo neste domingo, como mandantes, teriam de ser derrotados. Os cariocas recebem o Corinthians, às 18h, no Engenhão, e os cearenses o São Paulo, às 19h, no Castelão.

Nesta segunda-feira, o Fluminense fecha a 34ª rodada encarando o praticamente rebaixado CSA, às 20h, no Rei Pelé. O tricolor carioca tem um ponto a menos que o Cruzeiro e a Raposa seguirá à sua frente se os dois tiverem resultados iguais.

Uma derrota deixa a situação cruzeirense muito complicada, pois ele seguirá atrás de Ceará e Botafogo, e com o risco deles abrirem até três pontos de vantagem, caso vençam, e um empate do Fluminense seria suficiente para ele deixar a zona de rebaixamento que passaria a ser ocupada pelo time de Abel Braga.

No caso do Santos, os três pontos neste sábado lhe garantem a vice-liderança, pois ele chega aos mesmos 68 pontos do Palmeiras, que ocupa a segunda posição, mas o supera no número de vitórias. Para se manter no posto, o Peixe teria de contar com derrota do Porco para o Grêmio, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, resultado que daria o título brasileiro ao Flamengo.

Ranking

Integrantes do G-4 do ranking dos pontos corridos, Cruzeiro e Santos trocaram de posto nesta edição. A Raposa era vice-líder, atrás apenas do São Paulo, mas a campanha ruim nesta Série A lhe fez perder a posição para o Peixe.

Neste sábado, na Vila Belmiro, uma vitória fará o Cruzeiro colar no Santos. Em caso de derrota, verá o alvinegro praiano abrir ainda mais na vice-liderança.

Com tantos interesses, pode-se dizer sem erro que o Santos e Cruzeiro deste sábado, às 21h, na Vila Belmiro, será um jogo de seis pontos.

SANTOS: Everson; Pará (Victor Ferraz), Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Alison, Carlos Sánchez e Evandro (Diego Pituca); Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO: Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique e Éderson; Robinho, Thiago Neves e David; Sassá. Técnico: Abel Braga

ARBITRAGEM: Leandro Pedro Vuaden, auxiliado José Eduardo Calza e Lúcio Beiersdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul