Na próxima quarta-feira (11), o Cruzeiro entra em campo buscando seguir vivo na Copa do Brasil. Em duelo válido pela terceira fase da competição, a Raposa enfrentará o CRB, a partir das 21h30, no Mineirão.

Hexacampeão do torneio, mas passando por um momento de reconstrução - com uma equipe modesta, o Cruzeiro tenta se reerguer após os escândalos extra-campo que resultaram na saída de vários atletas renomados -, o time mineiro enfrentará o alagoano pela sétima vez em toda sua história.

Hegemônico no confronto, o Cruzeiro acumula quatro vitórias e dois empates contra o adversário desta semana. O último jogo entre as duas equipes foi em 22 de março de 2006, no Estádio Rei Pelé, palco do embate de volta da atual edição. Na ocasião, a Raposa venceu por 2 a 0, gols de Francismar e Diego Silva, e eliminou a necessidade de decidir em BH. Curiosamente, o goleiro Fábio esteve em campo naquele dia; ele, inclusive, é o único remanescente.

O primeiro Cruzeiro x CRB, um amistoso, aconteceu em maio de 1970 (há quase 50 anos) e terminou empatado em 1 a 1.

VALORES DOS INGRESSOS:

Amarelo Inferior: R$ 30 (60% de desconto: R$ 12/ 50% de desconto: R$ 15)

Amarelo Superior: R$ 30 (60% de desconto: R$ 12/ 50% de desconto: R$ 15)

Vermelho Inferior: R$ 30 (60% de desconto: R$ 12/ 50% de desconto: R$ 15)

Vermelho Superior: R$ 50 (60% de desconto: R$ 20/ 50% de desconto: R$ 25)

Roxo Superior: R$ 80 (60% de desconto: R$ 32 / 50% de desconto: R$ 40)

Sócio Cruzeiro Eficiente: R$ 10,50

Roxo Superior (VISITANTE): R$ 80

BILHETERIAS:

- Ginásio do Barro Preto:

Segunda-feira (09/03): 10h às 17h

Terça-feira (10/03): 10h às 17h

Quarta-feira (11/03): 10h às 15h

- Bilheteria Sul do Mineirão:

Segunda-feira (09/03): 10h às 17h

Terça-feira (10/03): 10h às 17h

Quarta-feira (11/03): 15h até às 22h30

- Bilheteria Visitante (Mineirinho)

Quarta-feira (11/03): 15h até às 22h30