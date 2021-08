Conquistar seu quinto triunfo na Série B do Campeonato Brasileiro, ampliar para sete partidas sua série de invencibilidade e dar prosseguimento à sua evolução defensiva. O Cruzeiro vai tentar arrematar essa trinca no duelo desta sexta-feira (20), às 21h30, com o Confiança, no Mineirão, na abertura do returno da competição.

O time celeste vem dando sinais de melhora em sua defesa sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Em quatro jogos com o treinador, a Raposa sofreu quatro gols, média de um tento por confronto. Desempenho bem superior ao da própria equipe nas 15 rodadas anteriores, quando os azuis levaram 25 gols, ou seja, 1,67 por embate.

Durante muito tempo, o Cruzeiro detinha a pior defesa do campeonato, mas foi "ultrapassado" pelo Confiança, com 31 bolas na rede.

Nesta sexta, os dois times farão o duelo das retaguardas mais vazadas da Série B. A diferença é que os mineiros têm melhorado nesse fundamento. O mesmo não se pode dizer do oponente, que sofreu oito gols nas últimas três partidas.