Em um duelo direto pelas primeiras posições do Campeonato Mineiro, América e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (21), às 16h, no Independência, pela 5ª rodada do torneio.

Terceiro colocado na classificação, com nove pontos, o Coelho chega para o clássico embalado pela classificação à segunda fase da Copa do Brasil, conquistada após a vitória por 1 a 0 sobre o Treze-PB, na última quinta.

Entretanto, apesar do astral elevado pela vaga, o técnico Lisca mantém algumas dúvidas sobre o time que vai iniciar jogando o clássico.

Duas delas em razão de situações extracampo, que envolvem dois dos principais jogadores da equipe.

Com propostas de clubes do futebol brasileiro, o zagueiro Messias e o atacante Ademir podem ficar de fora do duelo.

O primeiro recebeu ofertas de Bahia e Ceará, e agora aguarda os próximos passos da diretoria americana nas negociações.

Já o segundo, desejado por Athletico-PR e Palmeiras, ainda carrega o ato de indisciplina cometido na Paraíba, quando se recusou a ser relacionado para a partida, justamente em razão de possíveis tratativas com outras equipes.

Caso fiquem de fora da partida, a tendência é de que Eduardo Bauermann e Léo Passos sejam escalados.

Outras dúvidas estão na lateral direita e na posição de primeiro volante.

No primeiro caso, Diego Ferreira e Joseph – zagueiro de origem, mas que vem atuando no setor – disputam uma vaga.

No meio-campo, Sabino e Flávio duelam pela posição, já que Zé Ricardo, então titular, segue em recuperação de uma tendinite no joelho esquerdo.

Cruzeiro

Do lado da Raposa, o técnico Felipe Conceição teve a semana inteira par para preparar o time para o clássico.

Como vem promovendo várias mudanças no decorrer dos últimos jogos, a equipe celeste que vai começar o duelo com o Coelho também tem algumas incógnitas.

No meio-campo, Jadson, elogiado no duelo com o Athletic, na última rodada, pode ganhar a vaga de Matheus Barbosa, titular em todos os jogos da temporada, até então.

Na armação das jogadas, Claudinho e Marcinho, que vem se revezando nas últimas partidas, disputam uma vaga.

Outra alternativa para o setor é o lateral-esquerdo Alan Ruschel, utilizado na posição nos tempos de Chapecoense, podendo ser testado por Felipe Conceição diante do América,

No ataque, Marcelo Moreno, titular diante do Athletic, busca a titularidade contra Rafael Sóbis, escalado nos primeiros compromissos com o atual treinador.

Quem provavelmente deve continuar a ser desfalque é Manoel, ainda em trabalho de transição do departamento médico para a preparação, após sofrer com um desconforto muscular nas últimas semanas.

Com isso, Eduardo Brock deve ser escolhido novamente para formar a dupla de zaga ao lado de Ramon.

Classificação

Com a vitória do Athletic por 2 a 1 sobre o Pouso Alegre, neste sábado, o Alviverde caiu para a terceira posição na classificação, com os mesmo nove pontos do time de São João del Rei, mas com um gol a menos marcado (5 a 4).

Com isso, o Coelho busca o triunfo no clássico para recuperar a segunda colocação do torneio e reduzir a diferença para o Atlético, líder da competição com 15 pontos.

A vitória do Athletic também custou uma posição ao Cruzeiro, que caiu para o quinto lugar, com sete pontos.

Entretanto, caso vença o duelo no Independência, e a Caldense, quarta colocada, com oito pontos, não vença a URT, neste domingo, em Patos de Minas, a Raposa vai terminar a rodada na vice-liderança da do campeonato.

Lembrando que o Estadual será paralisado a partir desta segunda, inicialmente até o dia 31 de março, por determinação do governo de Minas, em adequação as medidas implementadas na onda roxa do progama Minas Consciente, em todo o território mineiro.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA X CRUZEIRO

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira (Joseph); Messias (Eduardo Bauermann), Anderson e João Paulo; Sabino (Flávio), Juninho e Alê; Ademir (Léo Passos), Leandro Carvalho e Rodolfo

Técnico: Lisca

CRUZEIRO

Fábio; Raúl Cáceres; Ramon, Eduardo Brock e Matheus Pereira; Adriano, Jadson (Matheus Barbosa) e Claudinho (Marcinho); Felipe Augusto, Airton e Marcelo Moreno (Rafael Sóbis)

Motivo: 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Data: 21 de março de 2021 (domingo)

Horário: 16h

Local: Estádio Independência

Cidade: Belo Horizonte

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Transmissão: Globo e Premiere