Em entrevista ao jornalista Cosme Rímoli, do Portal R7, na manhã desta sexta-feira (23), o técnico Cuca, do Atlético, desmentiu que tenha entregado seu cargo na noite da última quinta-feira (22), como chegou a ser publicado por torcedores em redes sociais.

“Mentira. Não pedi demissão. Não houve pedido de demissão nenhum. Não sei a intenção das pessoas que divulgam isso. Não me interessa. E sei da minha responsabilidade como treinador do Atlético. Vim aqui para trabalhar duro. Isso é o que estou fazendo. Estou de corpo e alma para montar o time que acredito que vá disputar o que todos esperam”, garantiu o treinador.

Segundo o treinador alvinegro, ele sabia da pressão que sofreria diante da expectativa alvinegra por um grande título na temporada 2021.

“Vim para o Atlético, onde me sinto em casa, sabendo dessa pressão. Não é fácil. Eu, e todos os jogadores contratados, sabíamos o que iríamos encontrar. Mas não vou me prender ao dinheiro que cada um custou. Eu preciso de todos os atletas empenhados em formar mais que um time, uma família. A responsabilidade é de todos. A grande maioria dos atletas é recém-chegada, ainda não tem nem um ano de Atlético. Nós temos de apressar essa identidade. E o caminho é se doar.

Mesmo sendo um jogador importante, perceber que muitas vezes há a necessidade de colaborar mesmo não entrando em campo”, analisou o comandante.

Neste cenário, Cuca destaca a impossibilidade de conseguir escalar todas as opções que tem no seu grupo ao mesmo tempo: “Vou dar um exemplo. Tenho três grandes jogadores para duas posições. Tanto na direita como na esquerda do ataque. O que vou fazer? Escalar um. E os outros dois que não jogarem precisam entender e participar do grupo. Porque o nível é tão alto, que todos vão atuar. Só com essa compreensão e apoio, que o Atlético vai lutar pelo que todos esperam”.