De férias no Uruguai, o meia-atacante Giorgian de Arrascaeta teve dois encontros com jogadores de futebol. O primeiro foi com o astro Antoine Griezmann, campeão da Copa do Mundo pela França em 2018, e estrela do Atlético de Madrid. Depois, com o ex-cruzeirense Federico Gino.

O jogador, já no Brasil, participou de uma pelada beneficente em Santa Catarina, quando formou dupla com outro atleta que passou pelo Cruzeiro, deixando mais saudades do que o volante uruguaio, atualmente no Aldovisi-ARG. Com Marcelo Moreno, Arrascaeta enfrentou o time de Edmilson, tendo como reforço o também pentacampeão Denilson.

Ainda no Uruguai, ele postou uma foto ao lado de Griezmann e Diego Godín (o zagueiro se casou no Uruguai), seu companheiro de Seleção Uruguaia, e amigo de longa data do craque francês. A ida de Griezmann para Montevidéu causou reboliço na imprensa local. O jogador tem grande carinho pelo país sul-americano, carregando inclusive uma bandeira do Uruguai na entrevista coletiva pós-conquista da Copa do Mundo.

Em campo, Arrascaeta enfrentou Griezmann em um amistoso Uruguai x França recentemente, tendo atuado 31 minutos do duelo que terminou em 1 a 0 para os europeus, em 20 de novembro.