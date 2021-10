Eduardo Bauermann defende o América desde 2020 e tem contrato até o fim desta temporada

Titular em 89% dos jogos do América no Campeonato Brasileiro, o zagueiro Eduardo Bauermann pode defender um novo clube a partir da próxima temporada. Segundo o colunista Bruno Andrade, do UOL, o jogador está perto de concluir acerto com o Santos.

Bauermann tem contrato com o América até 31 de dezembro e, assim, já poderia acertar contrato com outro clube desde junho.

Nesta temporada, o camisa 3 disputou 37 jogos pelo Coelho. Além de 25 participações no Brasileirão, ele esteve em campo em oito jogos do Campeonato Mineiro e quatro da Copa do Brasil.

O zagueiro chegou ao América em 2020, depois de ter defendido o Paraná na temporada anterior. Eduardo Bauermann jogou ainda pelo Internacional, Náutico, Atlético-GO e Figueirense.

