Em grande fase no comando do Atlético, o técnico Cuca completa dez anos da primeira vitória no comando do Galo, nesta terça-feira (31).

Após ser derrotados nos seis primeiros jogos, o treinador conquistou seu primeiro triunfo no comando do Alvinegro no dia 30 de agosto de 2011. Na ocasião, o Atlético venceu o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mancini, de pênalti, marcou o gol da partida, aos 25 minutos do primeiro tempo.

Os três pontos deram gás ao Galo, que se recuperou na competição e conseguiu escapar do rebaixamento.

Mantido no cargo, Cuca comandou o Alvinegro no vice-campeonato Brasileiro de 2012, e na conquista da Copa Libertadores, no ano seguinte.

De volta nesta temporada, já levou o título do Mineiro, e, além da liderança do Brasileirão, conduziu o Atlético à semifinal da Copa Libertadores e às quartas da Copa do Brasil, competições em que está vivo na disputa pela taça.

Somando as duas passagens pelo Atlético, Cuca acumula 197 jogos, com 109 vitórias, 43 empates e 45 derrotas no comando do Alvinegro, o que gera um aproveitamento de 62,6%.

