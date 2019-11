Em grande fase com a camisa do Cruzeiro, o jovem Éderson recebeu mais um estímulo para a reta final do Campeonato Brasileiro.

Autor do segundo gol da vitória da Raposa por 2 a 0 sobre o Botafogo, no estádio Nilton Santos, o volante foi eleito o ‘cara da rodada’ em votação realizada pelo twitter oficial do Campeonato Brasileiro.

O jovem jogador também integrou a seleção da 29 rodada, que também foi escolhida pelos internautas.

Aos 20 anos, Éderson ganhou a oportunidade no time titular quando a Raposa ainda era comandada por Rogério Ceni, e se afirmou ainda mais sob o comando de Abel Braga.

Além do gol marcado contra o time carioca, o volante também havia balançado as redes na importante vitória por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Arena de Itaquera, pela 27ª rodada do Brasileirão.