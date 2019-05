“Hereges aqueles que um dia vaiaram São Victor”. O mesmo homem, santificado há quase seis anos, por conta da defesa com o pé esquerdo contra o Tijuana, chegou a ser questionado e se tornou alvo de protestos de parte da torcida na temporada. Nesta terça (28), ele voltou a operar milagres com seu próprio ‘hat-trick’. As três defesas na disputa de pênaltis tiveram um triplo sentido: renderam a virada do Galo sobre o Unión la Calera, do Chile, no Independência, consolidaram a classificação alvinegra para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e, de quebra, serviram para perdoar aqueles que blasfemaram contra ele.

Após o triunfo por 1 a 0, com gol de Alerrandro, aos 24 minutos do segundo tempo, a vaga ficou definida nas penalidades. Bou, Leyton e Larrondo não foram páreos para o camisa 1, que decretou ao La Calera, do Chile: “Não passarão!”. Fábio Santos, Luan e Léo Silva converteram suas cobranças e foram comemorar com o "Santo" e a "Massa" o fim de mais uma batalha no Horto. Com o triunfo, os mineiros agora esperam o vencedor de Botafogo x Sol de América, do Paraguai, em duelo marcado para esta quarta (29), no Rio de Janeiros. Os cariocas venceram o primeiro por 1 a 0.

"Tive a felicidade de pegar as três cobranças do adversários. Algo inédito na minha carreira. Futebol é legal por causa disso, você faz uma nova história a cada dia. Feliz demais pela classificação. Pegamos uma equipe bem treinada, organizada, que dificulta muito nosso trabalho. E tivemos a frieza de bater bem nas penalidades e sair classificados. (Nos pênaltis) a gente tenta se concentrar, tenta fazer uma disputa emocional com o batedor. O pênalti, além de competência, é uma grande disputa emocional, um jogo de tentar desequilibrar o batedor. Tive a felicidade de acertar os cantos. Feliz demais pela classificação e por poder escrever mais uma página legal e mais uma noite memorável na história do Atlético", descreveu o grande herói da noite para os atleticanos.

Contra o Tijuana, do México, o goleiro do Galo parou Duvier Riascos em 30 de maio de 2013, pela Libertadores. A inesquecível defesa com o pé esquerdo, foi plasticamente repetida neste 28 de maio de 2019, acompanhada de outras duas, que deixaram os torcedores em festa na Arena do Horto.