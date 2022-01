A primeira partida do Cruzeiro SAF, sob a gestão de Ronaldo, foi bem-sucedida. O time celeste venceu a URT por 3 a 0, nesta quarta-feira (26), no Independência, e deixou no ar aquelaa sensação de "recomeço" neste início de Campeonato Mineiro.

Os gols do triunfo foram marcados por Thiago, no primeiro tempo, e Machado e Edu, no segundo.

No banco, além dos jogadores reservas, estava o técnico uruguaio Paulo Pezzolano, que assinou a súmula como auxiliar. Ele ainda não está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, por isso, não poderia participar da partida como treinador. Oficialmente, Mário Henrique, técnico da equipe sub-20, comandou a equipe.

De todo modo, o estilo de jogo intenso, ao qual Pezzolano se referia em suas entrevistas, foi demonstrado no Independência. No primeiro tempo, João Paulo teve duas boas finalizações pela Raposa, mas o goleiro Gustavo Silva estava atento.

Porém, aos 42 minutos, Thiago recebeu um cruzamento de Rafael Santos e mandou para as redes, marcando o primeiro gol da partida e da Era SAF.

Na segunda etapa, o Cruzeiro ampliou a vantagem logo aos 11 minutos, com Machado, e Edu, aos 25, fazendo a festa da China Azul, que empurrou o time durante toda a partida.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 0 URT

CRUZEIRO

Denivys; Rômulo, Mateus Silva, Eduardo Brock (Geovane) e Rafael Santos (Gabriel Dias); Machado, Marco Antônio (Willian Oliveira), João Paulo (Bruno José) e Giovanni; Waguininho e Thiago (Edu)

Técnico: Mário Henrique

URT

Gustavo Silva; Ferrugem, Davy Einstein, Breno Calixto e Jhonathan Moc; Dudu (Cebolinha), Derlan, Gindré (Nininho) e Evair (Euller); Daniel Passira e Cesinha (Iago Martins)

Técnico: Wellington Fajardo

DATA: 26 de janeiro de 2022 (quarta-feira)

LOCAL: Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Ronei Cândido Alves, auxiliado por Celso Luiz da SIlva e Ricardo Junio de Souza

CARTÕES AMARELOS: Mateus Silva (Cruzeiro); Davy Einstein e Nininho (URT)

GOLS: Thiago aos 42 minutos do primeiro tempo; Machado aos 11 e Edu aos 25 do segundo tempo

