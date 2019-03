Jogar a Copa Libertadores sempre foi difícil, mas assistir a vitória do Cruzeiro sobre o Huracán-ARG, por 1 a 0, no estádio El Palacio, em Buenos Aires, também ficou bastante complicado para o torcedor, que se tornou refém da transmissão via Facebook na noite desta quinta-feira (7).

Se o cruzeirense esperava ver a escalação anunciada de Fábio até Fred, acabou ficando inicialmente mesmo com outra formação que começava com delay, passava por imagem travando e terminava com problemas no som.

De todo o jeito o torcedor tentou acompanhar a partida que pelos novos moldes definidos pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) teve apenas transmissão via streaming na internet. E no dia em que a difusão moderna gerou reclamações nas redes sociais, os 'erres' foram salvadores dentro e fora de campo no estádio El Palacio, casa do El Globo. Com o tradicional radinho muitos torcedores espalhados Brasil afora conseguiram ouvir pelo menos 40 segundos antes o gol de Rodriguinho, que colocou o Cruzeiro em vantagem no placar aos 29 minutos.

Enquanto os jogadores 'peleavam' no gramado a torcida também rivalizava com seus novos rivais oriundos da tecnologia. "No celular não achei de jeito (o jogo) nenhum no aplicativo Facebook", disse o torcedor Iago Kojak; "Desisti, passei para o rádio", disse Marina Lima Reis, que depois encontrou uma solução com atraso ainda maior na imagem: "Estou vendo pelo instagram com dois minutos de delay", reclamou.

Muitos torcedores comentaram que assistir o jogo pelo computador gerava mais problemas, diferentemente de quem preferia diminuir o tamanho da tela para acompanhar pelo celular. "No celular está tranquilo, mas no computador está travando", citou Fabiana de Paula, uma das quase 300 mil pessoas que acompanharam o jogo pelo streaming da internet, segundo estatística informada no perfil oficial do Cruzeiro no Twitter.

Se o torcedor precisava superar todas essas dificuldades no extracampo, o Cruzeiro também passou apertado no gramado. E não foi nada fácil quebrar a escrita recente de resultados negativos em estreias na Libertadores.O Huracán teve um gol anulado nos minutos finais do jogo, e o goleiro Fábio fez uma defesa milagrosa e que segurou de forma heróica o 1 a 0 a favor da Raposa.

Em 2014, 2015 e 2018 o time estrelado não conseguiu vencer o primeiro jogo, e a vitória da Raposa, suada - e molhada por causa da forte chuva que caiu em Buenos Aires nesta quinta - por 1 a 0, quebrou essa escrita negativa.

De quebra o Cruzeiro igualou o número de vitórias contra argentinos em jogos de Libertadores. A partida com o Huracán foi o jogo 37 entre o time celeste e os hermanos. Agora são 15 triunfos da Raposa, 15 de equipes argentinas e se te empates.