No jogo da entrega da taça, torcida do Atlético lotou o Mineirão para celebrar o bicampeonato brasileiro

A torcida do Atlético voltou a quebrar o recorde de público do Novo Mineirão. No jogo que marcou a entrega da taça de campeão brasileiro de 2021, 61.573 pessoas assistiram a vitória do Galo sobre o Red Bull Bragantino, por 4 a 3, no Gigante da Pampulha. O triunfo teve a maior renda do time alvinegro em 2021, com arrecadação de R$ 8.818.854,25.

A maior marca havia sido atingida na vitória sobre o Juventude, com 61.476 torcedores presentes. Já a maior renda em 2021 era do triunfo sobre o Fluminense, com R$ 5,8 milhões.

Os ingressos mais baratos para a partida contra o Red Bull Bragantino custavam R$ 119. Esse foi o valor pago pelos sócios da modalidade do programa Galo na Veia que tem as mensalidades mais altas. As entradas mais caras tiveram preço de R$ 500.

Em toda a história do Novo Mineirão, a maior renda ainda é a final da Copa Libertadores de 2013. Na decisão contra o Olimpia, a venda de ingressos levou a R$ 14 milhões de arrecadação, sendo R$ 8,8 milhões líquidos.