O América segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Em um jogo marcado por muitos erros das duas equipes, o Coelho empatou em 1 a 1 com o Coritiba, nesta segunda-feira (3), no Independência.

Felipe Azevedo, aos 43 minutos do primeiro tempo marcou para o time comandado pelo técnico Maurício Barbieri, e Rodrigão, aos 19 minutos da etapa final empatou para o Coxa.

Com o resultado, o América segue na lanterna da competição, com apenas dois pontos em seis jogos. Já a equipe paranaense ocupa a sexta colocação, com nove pontos.

Apesar das várias oportunidades criadas, o Coelho esbarrou nos próprios erros, tanto nos passes, quanto nas finalizações, e até na defesa, que mostrou muita insegurança.

Bastante desorganizado no segundo tempo, o Alviverde das Minas Gerais, deu muitos espaços ao adversário, e, inclusive contou com a má pontaria dos atacantes do Coritiba, para não deixar o Horto com um resultado ainda pior.

Na próxima rodada, o América vai buscar seu primeiro triunfo na competição diante do CRB, no sábado (8), às 20h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Já o Coxa faz o clássico com o Paraná, também no sábado, às 18h, no estádio Couto Pereira, na capital paranaense.

O jogo

Para o duelo com o Coxa, o técnico Maurício Barbieri mandou a campo uma equipe completamente diferente da que vinha atuando nas últimas rodadas, inclusive, promovendo a estreia de dois reforços contratados nas últimas semanas: o zagueiro Ricardo Silva e o volante Willian Maranhão.

Mesmo apresentando um desentrosamento natural para uma formação que ainda não havia atuado, o América iniciou o jogo criando duas oportunidades claras de gols.

Logo aos três minutos, Neto Berola fez boa jogada individual pela esquerda, invadiu a área e rolou para Juninho. Quase da marca do pênalti, o capitão do Coelho mandou por cima do gol.

Dois minutos depois foi a vez de Jonatas Belusso errar ao alvo. O camisa 19 do time alviverde recebeu um passe próximo a entrada da grande área e, sozinho, finalizou alto demais, longe da meta defendida pelo goleiro Wilson.

Passada a pressão inicial do Coelho, o Coritiba conseguiu equilibrar as ações da partida, e começou a se soltar mais no decorrer do primeiro tempo.

Entretanto, apesar de conseguir ocupar o campo de defesa em alguns momentos, o Coxa não conseguiu levar perigo ao goleiro Thiago na primeira etapa do confronto.

Aos 43 minutos, Felipe Azevedo quase abriu o placar para o América. O camisa 11 do Coelho recebeu enfiada pela bola pela direita, invadiu a área, e acertou a trave de Wilson.

No lance seguinte, a insistência do time alviverde, enfim, deu resultado. Neto Berola serviu Felipe Azevedo na entrada da grande, e o atacante bateu com categoria, no canto esquerdo do goleiro da equipe paranaense. A bola ainda resvalou na trave, mas, dessa vez, entrou mansamente, morrendo no fundo das redes do Independência.

Show de erros

Com a desvantagem no placar, o Coritiba começou o segundo tempo tentando pressionar o América já no campo de ataque.

Errando muitos passes, o Coelho não conseguia sair jogando com qualidade, e cedeu o maior tempo de posse de bola para o adversário.

Aos 14 minutos, a primeira grande chance da equipe paranaense no jogo. O meia Giovanni recebeu na entrada da grande área e acertou a trave esquerda do goleiro Thiago. A bola ainda correu em cima da linha antes de sair pela linha de fundo.

O gol de empate do Coxa, que estava amadurecendo, saiu aos 19 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, o centroavante Rodrigão subiu mais alto que a defesa americana e testou firme para o gol.

Aos 31 minutos, quase o segundo de Felipe Azevedo. O atacante arriscou um chute da entra da área e o goleiro Wilson fez grande defesa.

Na jogada seguinte, foi a vez do Coritiba assustar. Após rápido contra-ataque, Welinton Júnior invadiu a área, e de frente para Thiago, finalizou para fora, com muito perigo à meta americana.

Na parte final do confronto o jogo permaneceu muito movimentado, com ambas as equipes desperdiçando oportunidades de desempatar o marcador.

O Coxa quase virou o placar com Rodrigão, aos 40 minutos. O centroavante recebeu dentro da área, mas foi travado pela defesa do América no momento do chute.

Já nos minutos finais, Felipe Azevedo levou perigo com duas finalizações de fora da área, que passaram perto do gol defendido por Wilson.

A chance derradeira do jogo veio novamente dos pés de Welinton Júnior. O camisa 18 do Coxa recebeu passe de Patrick Brey dentro da área, e, de novo, errou o alvo, para alívio do América.

Ficha técnica

América 1x1 Coritiba

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Estádio: Arena Independência

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus, auxiliado por Thiago Henrique Neto e Carlos Henrique Alves, trio do Rio de Janeiro

Gols: Felipe Azevedo, aos 43 minutos do primeiro tempo (América); e Rodrigão, aos 19 minutos do segundo tempo (Coritiba)

Cartões amarelos: Christian (América); Matheus Sales, João Vitor e Giovanni (Coritiba)

Público: 1.496

Renda: R$ 8.886

América: Thiago; Leandro Silva, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Luiz Fernando, Willian Maranhão (Christian) e Juninho (Matheusinho); Neto Berola (Rafael Bilu), Felipe Azevedo e Jonatas Belusso. Técnico: Maurício Barbieri

Coritiba: Wilson. Diogo Mateus, Alan Costa, Romércio e Willian Matheus (Juan Alano); João Vitor (Welinton Júnior), Matheus Sales, Patrick Brey e Giovanni (Luiz Henrique); Rafinha e Rodrigão. Técnico: Umberto Louzer