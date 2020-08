O América iniciou o Campeonato Brasileiro da Série B com vitória. Jogando no estádio Canindé, em São Paulo, o Coelho bateu a Ponte Preta por 1 a 0, na noite deste sábado (8).

A equipe alviverde chegou ao triunfo com um gol do lateral-esquerdo João Paulo, aos 42 minutos do primeiro tempo, após rebote de cobrança de pênalti cobrado por ele mesmo, que havia sido defendida pelo goleiro Ivan.

O time paulista reclamou muito da marcação do árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim, que viu um toque de mão do lateral Apodi, após cabeçada do centroavante Vitão.

No segundo tempo, a Macaca teve a chance de empatar também através da cobrança de uma penalidade. Dessa vez foi o Coelho que reclamou do árbitro, que marcou falta de João Paulo em Zé Roberto.

Na cobrança, João Paulo, dessa vez o da Ponte, deslocou o goleiro Airton, mas a bola bateu no pé da trave esquerda e saiu.

Com os três pontos na bagagem, o time comandado pelo técnico Lisca agora volta o foco para o Cuiabá, adversário da próxima terça-feira (11), às 21h30, no Independência, pela segunda rodada da Série B.

No mesmo dia, a Ponte vai enfrentar o Brasil de Pelotas, no estádio Bento Freitas, no Sul do País, às 19h15.

A FICHA DO JOGO

PONTE PRETA 0 X 1 AMÉRICA

ESTÁDIO: Canindé

CIDADE: São Paulo

MOTIVO: 1ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Denis da Silva Ribeiro Serafim, auxiliado por Maxwell Rocha Silva e Ruan Luiz de Barros Silva, todos de Alagoas

CARTÕES AMARELOS: Luís Oyama e Zé Roberto (Ponte Preta)

GOL: João Paulo, aos 42 minutos do primeiro tempo

PONTE PRETA

Ivan; Apodi, Wellington Carvalho, Rayan e Ernandes; Luís Oyama (Faye), Dawhan (Neto Moura), Camilo (Moisés) e João Paulo; Bruno Rodrigues e Zé Roberto.

Técnico: Brigatti

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Messias, Eduardo Bauermann e João Paulo; Zé Ricardo e Juninho; Felipe Augusto (Léo Passos), Alê (Lucas Luan) e Matheusinho; Vitão (Rickson) . Técnico: Lisca