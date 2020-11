Em um jogo de poucas emoções, Cuiabá e América empataram em 0 a 0, na noite deste sábado (14), na Arena Pantanal, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com o resultado, o Coelho se mantém na vice-liderança do torneio, com os mesmos 37 pontos do Dourado, mas em vantagem no saldo de gols (8 a 6).

Entretanto, o Alviverde pode perder a segunda colocação na terça-feira, se o Sampaio Corrêa vencer o Náutico, no Castelão, às 18h, em jogo atrasado da 11ª rodada.

Se vencer, o Bolívia Querida, que assumiu a quarta colocação nessa rodada, vai igualar a pontuação dos dois adversários, mas passaria ambos no número de vitórias (11 a 10).

Copa do Brasil

Depois do confronto morno na Arena Pantanal, América e Cuiabá voltam o foco para as quartas de final Copa do Brasil.

Após vencer o Internacional por 1 a 0,no jogo de ida, no estádio Beira-Rio, o Coelho joga por um empate no confronto desta quarta, às 21h30, no Independência, para garantir a inédita vaga nas semifinais do torneio.

No mesmo dia, mas Às 16h30, o Cuiabá vai a Porto Alegre tentar reverter a vitória do Grêmio, que bateu o Dourado por 2 a 1, fora de casa, no primeiro jogo do confronto.

FICHA DO JOGO

CUIABÁ 0 X 0 AMÉRICA

CUIABÁ

João Carlos; Hayner, Ednei, Anderson Conceição e Romário; Auremir (Jean Patrick), Matheus Barbosa (Nenê Bonilha), Élvis e Felipe Ferreira (Yago); Marcinho (Maxwell) e Élton (Willians Santana). Técnico: Franco Muller.

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Messias, Anderson e João Paulo (Sávio); Zé Ricardo (Flávio), Juninho e Geovane (Alê); Ademir, Rodolfo (Vitão) e Felipe Azevedo (Marcelo Toscano). Técnico: Lisca

DATA: 14 de novembro de 2020

ESTÁDIO: Arena Pantanal

CIDADE: Cuiabá

MOTIVO: 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

ARBITRAGEM: Ivan da Silva Guimarães Júnior, auxiliado por Cipriano da Silva Sousa e Natal da Silva Ramos Júnior. Trio do Tocantins

CARTÃO AMARELO: Auremir (Cuiabá)