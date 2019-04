O Atlético deve ter a dupla de zaga considerada reserva para a partida que decide a vida do clube na Copa Libertadores diante do Nacional, do Uruguai. O Galo recebe os uruguaios nesta terça-feira (23) às 21h30, no Mineirão.

Capitão da equipe na temporada, o zagueiro Réver vai desfalcar a equipe mais uma vez. Ele segue sentindo dores no tornozelo. Já Igor Rabello, sofreu uma torção no joelho esquerdo durante o clássico contra o Cruzeiro e deve desfalcar a equipe na partida desta terça-feira.

O experiente Leonardo Silva já vem substituindo seu antigo companheiro de zaga e vai ser o capitão diante do Nacional. Na vaga de Igor Rabello, Iago Maidana tem tudo para ser o escolhido por Rodrigo Santana.

Para seguir sonhando com a classificação para a próxima fase, a equipe alvinegra precisa vencer de qualquer maneira os uruguaios. Já o clube de Montevideo necessita apenas de um empate para garantir a participação no mata-mata da competição continental.