O Cruzeiro chegou à segunda vitória no Campeonato Mineiro. Jogando no Mineirão, a Raposa venceu o Villa Nova por 1 a 0, nesta terça-feira (28), no Mineirão, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. A Raposa obteve o triunfo através do gol contra marcado por Wellington, aos 37 minutos do segundo tempo.

Apesar do triunfo, o time celeste teve que lutar muito para conseguir os três pontos no Gigante da Pampulha, já que o Leão dificultou, e muito, a vida dos donos da casa. Comandado pelos jovens jogadores formados na base do clube, o Cruzeiro mostrou muita disposição, mas pouca inspiração em seu setor ofensivo.

Previsível, o time estrelado esbarrou na defesa bem armada do Leão. O ponto alto da Raposa foi meia Maurício, melhor jogador em campo. Com muita movimentação, o armador, de apenas 18 anos, participou das principais ações ofensivas da equipe estrelada. Por outro lado, Rodriguinho, uma das referências da equipe comandada pelo técnico Adilson Batista, teve atuação discreta no Mineirão.

Com seis pontos em dois jogos disputados, o Cruzeiro se prepara agora para enfrentar o Tupynambás, no próximo domingo (2), às 19h, em Juiz de Fora.

No mesmo dia, o Villa, que perdeu as duas partidas que disputou no Estadual, vai a Poços de Caldas enfrentar a Caldense, às 10h30, no Ronaldão.

O jogo

A primeira chance de gol foi do Villa. Aos 10 minutos, Bruno Smith arriscou de fora da área, e a bola passou com perigo, à direita do gol de Fábio.

O Cruzeiro respondeu dois minutos depois. Rafael Santos arriscou de fora da área, Vilar deu rebote, e Maurício cabeceou por cima da meta. Aos 22 minutos, de novo Maurício. O meia recebeu passe na entrada da área e novamente levou perigo ao gol do Leão.

Segundo tempo

No segundo tempo, o jogo seguiu muito truncado, e a primeira chance de gol veio apenas aos 27 minutos. Rafael Santos fez bom cruzamento pela esquerda, Maurício, sozinho, cabeceou fraco, e Villar fez boa intervenção.

Quando o jogo se desenhava para um 0 a 0, um lance de infelicidade do meio-campista Wellington. Aos 37 minutos, Marco Antônio cruzou pela direita, o camisa 7 do Leão tentou fazer o corte de cabeça, mas acabou mandando para o próprio gol, vendendo o goleiro Vilar.

FICHA DO JOGO

CRUZEIRO 1 X 0 VILLA NOVA

Motivo: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Marconi Helbert Vieira e Pablo Almeida Costa

Gols: Wellington (contra) aos 37 minutos do segundo tempo para o Cruzeiro

Cartões amarelos: Judivan, Rafael Santos, Adriano (Cruzeiro); Roniery, Rodolfo Mol (Villa Nova)

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Cacá, Léo e Rafael Santos; Adriano (Marco Antônio) e Jadsom; Maurício, Rodriguinho e Alexandre Jesus (Caio); Judivan (Welinton)

Técnico: Adilson Batista

VILLA NOVA

Ricardo Vilar; Roniery (Renato Bruno), Rodolfo Mol (Wellington Reis), Diego Macedo e Iury; Augusto Recife, Wellington, Diogo Oliveira e Bruno Smith (Leandro Brasília); Paulinho e Leandro Cearense

Técnico: Émerson Ávila