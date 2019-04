Invicto e com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores, o Cruzeiro só precisa vencer o Huracán dentro do Mineirão para selar sua classificação para a próxima fase da competição mais importante do continente. Brasileiros e Argentinos entram em campo a partir das 19h15 desta quarta-feira (10).

Se fizer seu dever de casa, a Raposa, já classificada, vai ficar de olho no outro jogo do grupo, que pode dar ao time celeste a primeira posição da chave com duas rodadas de antecedência.

Nesta quinta (11), o Emelec recebe o Deportivo Lara às 23h e, caso vença, impede que a equipe Venezuelana alcance o time comandado pelo técnico Mano Menezes. Vencendo no Gigante da Pampulha, na noite anterior, a Raposa não será mais alcançada pelos equatorianos.

Ainda sem contar com o atacante Pedro Rocha, que não está inscrito para essa fase do torneio, Mano deve ter os principais jogadores do elenco à disposição. Poupado contra o Emelec, no Equador, o lateral-esquerdo Egídio deve retornar ao time titular na vaga de Dodô.



Marca do artilheiro

Referência do ataque cruzeirense, o atacante Fred chega à importante marca de 100 jogos com a camisa celeste ao entrar em campo nessa quarta. Artilheiro da equipe na temporada, balançando as redes 11 vezes, o centroavante de Teófilo Otoni ainda não marcou nessa edição de Libertadores, mas sempre é esperança de gols da invicta Raposa.



Semana decisiva

Após encarar os argentinos, o Cruzeiro volta as atenções para o Campeonato Mineiro. A partir de domingo, o desafio será contra o Atlético. O primeiro jogo da final, marcado para às 16h, também no Gigante da Pampulha, terá mando dos celestes.

* Com supervisão de Alexandre Simões