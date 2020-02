América e Tombense se enfrentam neste sábado (29), às 16h, no Independência, na abertura da sétima rodada do Campeonato Mineiro, em duelo que vale a liderança do torneio.

Com mesmos 14 pontos do Coelho, a equipe da Zona da Mata ocupa a ponta da tabela por ter dois gols a mais de saldo do que o Alviverde (9 a 7). As duas equipes são as únicas invictas no Estadual. (Confira a tabela completa abaixo)

Sob o comando de Lisca, o América vem de vitórias sobre Villa Nova e Coimbra e conta com o apoio do seu torcedor para assumir a primeira colocação.

A única dúvida em relação ao time que vai iniciar jogando diante do Gavião Carcará está na lateral esquerda. Sávio, que foi titular em cinco dos seis jogos do time no Mineiro, disputa um lugar na equipe com João Paulo, que era o dono da posição até se lesionar na primeira rodada.

Os desfalques do Coelho continuam sendo o meia Matheusinho, em recuperação de uma torção no tornozelo esquerdo, e o lateral-direito Leandro Silva, que trata de uma lesão muscular na coxa direita.

Tombense

Embalado pela vitória sobre o Cruzeiro, no último dia 20, em confronto atrasado da 2ª rodada do Mineiro, o Tombense vai ter pelo menos duas mudanças em relação ao time que iniciou jogando na ocasião.

Do time que enfrentou a Raposa, o técnico Eugênio Souza perdeu o zagueiro Admilton, que foi expulso. O defensor vai ser substituído por João Renato. No meio, Falcão entra na vaga de Marquinhos, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Na lateral esquerda, Manoel segue na vaga de João Paulo.

Duelo dos artilheiros

Além da briga pela liderança do Estadual, o duelo no Independência marca o encontro dos artilheiros do Campeonato Mineiro.

Atualmente, cinco jogadores aparecem empatados como principais goleadores da competição, com três gols.

Desses, apenas o meia Maurício, do Cruzeiro, não estará em campo neste sábado.

Do lado do América, o meia Alê, e os atacantes Felipe Augusto, Rodolfo e Ademir tentam se isolar na artilharia.

Já pelo Tombense, a esperança de gols é Rubens. O atacante, inclusive, foi formado nas categorias de base do Coelho, e vai tentar assumir o posso de goleador máximo da competição diante do seu ex-clube.

FICHA DO JOGO

AMÉRICA

Airton; Diego Ferreira, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo e Juninho; Felipe Augusto, Alê e Ademir; Rodolfo.

Técnico: Lisca

TOMBENSE

Felipe; David, João Renato, Matehus Lopes e Manoel; Rodrigo, Falcão e Ibson; Cássio Ortega, Rubens e maycon Douglas.

Técnico: Eugênio Souza

DATA: 29 de fevereiro de 2020

MOTIVO: 7ª rodada da fase classificatória do Campeonato Mineiro

LOCAL: Estádio Independência

CIDADE: Belo Horizonte

ARBITRAGEM: Antônio Márcio Teixeira da Silva, auxiliado por Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

TRANSMISSÃO: GLOBOESPORTE.COM