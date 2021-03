Ainda longe de reeditar as apresentações das últimas edições da Série B do Brasileiro e da Copa do Brasil, o América superou um adversário duríssimo, o Pouso Alegre, por 2 a 1, na noite deste sábado (6), no Melão, em Varginha, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro, e dormirá na liderança do Estadual.

Uma vitória que tem nome: Rodolfo. O atacante sofreu o pênalti convertido por Messias, aos 24 minutos do primeiro tempo, e, depois de ver o adversário empatar com Arilson, aos 36, recolocou o Coelho na frente, aos 15 da segunda etapa.

Decisivo pelo segundo jogo seguido – ele já havia feito o gol do triunfo por 1 a 0 em cima do Athletic, na quarta-feira (3) –, o avante americano agora divide a artilharia com o atleticano Marrony, cada um com dois tentos.

Com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Alviverde ficará na torcida por um tropeço do Galo neste domingo (7), às 20h30, ante o Uberlândia, no Mineirão, para se manter na ponta do Mineiro.

Já o Pouso Alegre, que apesar de ter jogado muito bem diante do América e construído várias situações de gol, perdeu a invencibilidade e continua sem ganhar na competição. Com dois empates e uma derrota, a equipe ocupa a sétima colocação.

O Coelho volta a campo pelo Estadual no dia 14 (domingo), às 20h30, no Independência, contra a Caldense. E o Pousão visita o Uberlândia, no Parque do Sabiá, no dia 15 (segunda-feira), às 16h.

POUSO ALEGRE 1 X 2 AMÉRICA

POUSO ALEGRE

Cairo; Nando, Robson, Guilherme Paraíba e Foguinho; Leandro Salino (Wellington), Arilson, Andrey e Matheus Sousa (João Gabriel); Erick e Paulo Henrique

Técnico: Emerson Ávila

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Thalys, Messias, Anderson e Carlos Junio (Eduardo Bauermann); Flávio (Lucas Gabriel), Gustavinho (Sabino) e Alê; Léo Passos (Carlos Alberto), Ademir e Rodolfo (Vitão)

Técnico: Lisca

DATA: 6 de março de 2021 (sábado)

LOCAL: Melão

CIDADE: Varginha

MOTIVO: 3ª rodada do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: André Luiz Bento, auxiliado por Marcus Vinicius Gomes e Pablo Almeida da Costa

CARTÃO AMARELO: Ademir (América)

GOLS: Messias aos 24 minutos e Arilson aos 36 minutos do primeiro tempo; Rodolfo aos 15 minutos do segundo tempo