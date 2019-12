"Com muita raça pra vencer". Foi assim que o Atlético entrou em campo na tarde deste domingo (1º) e conseguiu conquistar os três pontos em cima do Corinthians, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o placar de 2 a 1 o Galo se livrou matematicamente do rebaixamento graças aos gols de Cazares e Fábio Santos. O tento corintiano foi marcado por Janderson.

A próxima partida do Atlético está marcada para a próxima quarta-feira (4), às 19h30, no Mineirão. Partida que interessa ao rival Cruzeiro, que briga com o Botafogo na luta pela permanência na Série A.

Já o Corinthians enfrenta o Ceará no Castelão, no mesmo dia e horário. Outro jogo que interessa ao time celeste.

O jogo

Antes de a bola rolar o torcedor atleticano mostrava enorme euforia com a má fase do rival Cruzeiro, que luta desesperadamente contra o rebaixamento. Nos arredores do estádio Independência havia ambulantes vendendo faixas com os dizeres "ão, ão, ão, segunda divisão" e um grupo chegou a cantar "Eu quero ver, o Cruzeiro jogar à Série B, eu quero ver", em nítida provocação ao time celeste.

Dentro do estádio a situação não foi de tanta animação, apesar de o Atlético ter feito o gol primeiro, sendo que aos 11 minutos já havia tido um gol anulado por impedimento.

Aos 18 minutos, esse sim valeu. Cazares mandou de primeira no ângulo de Cássio, chute sem defesa para o goleiro corintiano, e fez 1 a 0. No entanto, no lance seguinte aconteceu o empate paulista. Gustavo recebeu na área e chutou em cima de Cleiton, mas no rebote Janderson colocou a bola na gaveta deixando tudo igual: 1 a 1.

A intensidade até o fim do primeiro tempo se manteve alta com as duas equipes atacando bastante. Aos 38 o volante Jair acertou o travessão de Cássio em um lance de muito perigo. No fim da primeira etapa o Corinthians até balançou as redes pela segunda vez, mas Janderson, ele novamente, estava impedido.

A etapa complementar começou menos frenética, mas com as duas equipes com "sangue nso olhos". Só que foi o Galo que conseguiu desempatar, de pênalti, em uma cobrança de muita personalidade do lateral Fábio Santos.

O ex-corintiano colocou a bola no ângulo esquerdo de Cássio e na comemoração vibrou bastante, com muita emoção, e até tirou a camisa. Fato que o fez levar o cartão amarelo.

No fim das contas o Atlético segurou o placar e faturou os três pontos.

ATLÉTICO 2 x 1 CORINTHIANS

Motivo: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Independência

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (RJ)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Gols: Cazares, aos 18 minutos, Janderson, aos 19 minutos do primeiro tempo; Fábio Santos aos 29 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Fábio Santos (CAM)



ATLÉTICO: Cleiton; Patric, Igor Rabello, Réver e Fábio Santos; Zé Welison e Jair (Otero), Cazares (Ramon Martinez) e Marquinhos; Di Santo (Leonardo Silva). Técnico: Vagner Mancini



CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel e Júnior Urso (Boselli); Janderson (vagner Love), Pedrinho; Clayson e Gustavo. Técnico: Coelho