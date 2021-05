Valeu a melhor campanha na primeira fase. Dono de um investimento de mais de R$ 200 milhões desde o ano passado, dono do melhor ataque e da defesa menos vazada do Estadual, o Atlético não fez partidas brilhantes na decisão contra o América. Longe disso! Mas os empates em 0 a 0, no domingo passado (16) e neste sábado (22), levaram o Galo a seu 46° título do Campeonato Mineiro.

Um título que vem acompanhado de polêmica, por conta de dois lances, principalmente. Primeiro, por conta da penalidade assinalada sobre Felipe Azevedo, levando os alvinegros à loucura – mas Rodolfo desperdiçou a cobrança aos 5 minutos do segundo tempo. Segundo, no finalzinho da partida, o Coelho reclamou bastante em um lance de Rabello sobre Bauermann na área, porém o juiz Felipe Fernandes de Lima e o VAR não viram irregularidade.

Ao fim do duelo, muito protesto por parte dos americanos, algo semelhante ao que aconteceu com atleticanos no confronto de ida. A verdade é que a arbitragem nos dois embates da final foi alvo de muita reclamação dos clubes.

O jogo

A emoção foi a tônica do primeiro tempo. Não por conta de lances bonitos ou algo do tipo, mas pela luta de ambas as equipes. Embora Atlético e América tenham criado algumas chances, a carência de inspiração e eficiência na construção das jogadas falaram mais alto. Do lado alvinegro, muita reclamação para cima da arbitragem. O atacante Hulk disse que foi ameaçado pelo árbitro.

Os times voltaram com as mesmas formações para a segunda etapa. E logo aos 5 minutos, o Coelho teve uma chance de ouro em um lance polêmico. O juiz Felipe Fernandes de Lima assinalou pênalti de Rabello em Felipe Azevedo. Os comandados de Cuca contestaram a marcação, afirmando que não houve a carga sobre o alviverde. De qualquer modo, a penalidade foi confirmada. No entanto, não era o dia de Rodolfo: o artilheiro do Estadual cobrou mal e acertou o travessão.

Cuca e Lisca promoveram substituições, em busca de melhor sorte. No fim, deu Galo, e muitos protestos dos alviverdes.

A FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO 0

Everson; Guga, Igor Rabello, Alonso e Arana; Jair (Zaracho), Tchê Tchê e Nacho Fernández (Hyoran); Savarino (Vargas). Keno (Marrony) e Hulk (Sasha)

Técnico: Cuca

AMÉRICA 0

Matheus Cavichioli; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson e Marlon (Geovane); Zé Ricardo, Juninho (Ramon) e Alê; Felipe Azevedo (Leandro Carvalho), Ademir (Bruno Nazário) e Rodolfo (Ribamar)

Técnico: Lisca

DATA: 22 de maio de 2021 (sábado)

HORÁRIO: 16h30

ESTÁDIO: Mineirão

CIDADE: Belo Horizonte

MOTIVO: Jogo de volta da decisão do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Marcus Vinícius Gomes

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

CARTÕES AMARELOS: Tchê Tchê, Hulk, Arana, Matheus Mendes e Guga (Atlético); Leandro Carvalho e Anderson (América)