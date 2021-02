As decisões entre Itambé/Minas e Dentil/Praia Clube se tornaram constantes no vôlei feminino brasileiro nas últimas temporadas. E uma das mais emocionantes invadiu a madrugada deste domingo (8), valendo o título da Copa Brasil, que ficou com as minas-tenistas numa partida que evidenciou o equilíbrio entre as duas equipes. A vitória foi por 3 sets a 2 e as parciais (25/22, 27/29, 27/25, 25/27 e 15/13) relatam o que foi o confronto, disputado no Centro De Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ).

O resultado provoca mais uma decepção no time de Uberlândia, que disputou sua quinta decisão de Copa Brasil, a quarta consecutiva, mas segue sem conseguir levantar a taça. O Minas chegou ao bicampeonato do torneio, pois em 2019 venceu a decisão diante do Praia Clube, em Gramado (RS).

Minas faz a festa pelo título da Copa Brasil, conquistada na madrugada deste domingo sobre o Praia Clube, em Saquarema (RJ)

A maior pontuadora da partida foi a ponteira Fernanda Garay, do Praia Clube, com 29 pontos. Neste aspecto, se destacaram no Minas a norte-americana Dani Cuttino, com 23, seguida pela central Thaisa, com 21.

O ponto do título do time comandado pelo italiano Nicola Negro foi marcado pela central Carol Gattaz, que segue colocando seu nome na história do vôlei minas-tenista como uma das maiores jogadoras da história do clube. Como capitão da equipe, foi ela quem ergueu a taça na quadra do Centro de Desenvolvimento de Voleibol.

Reações

“Estou muito feliz de estar no Brasil e no Itambé/Minas onde estou desenvolvendo meu voleibol. Ainda tenho muito o que evoluir como jogadora. Disputar essa final foi muito emocionante. Essa decisão foi disputada em um nível de intensidade muito alto e foi uma experiência que eu nunca tinha vivido como jogadora. Estou muito feliz que jogamos em alto nível e ficamos com o título”, disse Dani Cuttino, em entrevista ao site da CBV.

Outro destaque minas-tenista, a central Thaisa destacou o equilíbrio do jogo: “Estamos trabalhando muito forte e superamos muitas dificuldades. O mais importante foi a superação do grupo com todas se ajudando e comprometidas com a busca pelo título. A força do time ajudou muito no final porque essa partida poderia ter ido para os dois lados. O Dentil/Praia Clube é uma equipe que bloqueia e defende muito bem. Ainda posso melhorar em alguns aspectos e ajudar mais o time. Agora é pensar na Superliga”.

Masculino

A Copa Brasil masculina terá a sua fase final disputada nesta semana, também no Centro De Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ). E uma das semifinais terá o clássico mineiro entre Sada/Cruzeiro e Fiat Minas. A partida será nesta quinta-feira (11), às 19h. Logo depois, às 21h30, se enfrentam os paulistas Taubaté e Campinas.

A decisão da Copa Brasil Masculina será na próxima sexta-feira (12), às 21h30. Todas as partidas terão transmissão do SporTV2.