Matheusinho e Diego Tardelli estarão em ação na manhã desta quarta, na Cidade do Galo

O Campo 1 da Cidade do Galo está preparado para o antigo "Clássico das Multidões". Apesar de não contar como partida oficial ou amistoso, numa história que contabiliza mais de 400 embates entre Atlético x América, o jogo-treino desta quarta-feira (15), às 10h, tem sabor especial.

Há mais de 100 dias sem disputar um jogo, Galo e Coelho entrarão em campo para "desintoxicar" e ajustar os ponteiros para o dia 26, quando voltam a se enfrentar; desta vez, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Mineiro, pausado desde 15 de março, devido à pandemia do novo coronavírus.

Para que este encontro pudesse ser realizado, inclusive, os dois clubes realizaram mais uma bateria de exames na segunda-feira e, felizmente, nenhum atleta ou membro das comissões técnicas foi diagnosticado com a Covid-19.

Em relação aos times que Jorge Sampaoli e Lisca colocaram em campo logo de cara, é praticamente impossível cravar os 22 titulares. No Galo, fica a dúvida se Jair e Keno serão utilizados ao longo da atividade. No Coelho, o clube opta por não revelar qual equipe está sendo utilizada ao longo das quase sete semanas de treinamentos desde o fim da quarentena (para os atletas).

Certas mesmo são as ausências de algumas peças. Do lado atleticano, Gabriel e Blanco seguem no departamento médico; Cazares, curado do coronavírus, aprimora a forma física. Junior Alonso e Alan Franco, gringos que chegaram recentemente, também não atuarão.

Já do lado americano, o atacante Neto Berola e o volante Renan Gomes seguem entregues ao DM.

A partida será transmitida pela TV Galo e também pela TV Coelho, nos respectivos canais do Youtube. Por se tratar de um jogo-treino, cogita-se até que sejam quatro tempos de 30 minutos, para que os treinadores possam fazer o máximo de experimentos.