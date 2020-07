Apesar de não contabilizar como partida oficial e nem valer pontos, o duelo entre Atlético x América, realizado na manhã desta quarta-feira (15) na Cidade Galo, serviu para que Jorge Sampaoli e Lisca pudessem ajustar os ponteiros, antes do retorno das competições no país.

Nos dois primeiros tempos de 30 minutos, os times considerados titulares deram as cartas e, ao apito final, os donos da casa terminaram em vantagem no placar: 3 a 2. Para o Galo, marcaram Marrony (2x) e Hyoran, que converteu a cobrança de pênalti. Rodolfo e Felipe Augusto guardaram para o Coelho.

"Feliz pelo treino que fizemos. Vimos o reflexo do dia a dia no amistoso, mas sabemos que ainda temos muito o que melhorar. Enxergamos a diferença do que é treinar e jogar. Mas as coisas estão acontecendo em campo, nas jogadas. Vamos continuar evoluindo", destacou o meia Hyoran, autor do terceiro gol atleticano.

Nesta quarta, os treinadores não tiveram todos os atletas à disposição. Sampaoli não teve Cazares, Keno, Jair, Alan Franco, Blanco, Bruno Silva e Gabriel. Lisca, por sua vez, não contou com Neto Berola e Renan Gomes.

As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 26, desta vez, em jogo oficial. O duelo, válido pela 10ª rodada do Estadual, marcará o retorno da competição e, provavelmente, será realizado no Independência. O América é o líder com 21 pontos. Com três a menos, aparece o Atlético na terceira colocação.

Atlético: Rafael; Guga, Igor Rabelo, Réver e Arana; Allan, Nathan, Hyoran, Savarino, Marquinhos, Marrony. Técnico: Sampaoli

América: Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho, Alê e Ademir; Rodolfo e Felipe Augusto.