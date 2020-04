A renovação de Cazares com o Atlético há muito não é dada como certa. As conversas, inclusive, ficaram estagnadas desde o início da paralisação das atividades, devido à pandemia do novo coronavírus. E, para apimentar mais ainda o assunto, o camisa 10 deu declaração, no mínimo curiosa, a um programa de TV do Equador.

Perguntado por uma jornalista local se gostaria de jogar no Corinthians, Cazares não deu voltas para responder. Contudo, no final, mostrou-se preocupado com a possível repercussão da fala entre os atleticanos.

“Sim (gostaria de jogar pelo Corinthians). É uma equipe muito grande do Brasil, uma equipe muito forte. Flamengo e Corinthians são os mais poderosos daqui. Como não vou gostar de vestir a camisa de uma equipe tão grande é o Corinthians? Ainda estou aqui (no Atlético). Não posso falar muito. Aqui na cidade (BH) todo mundo torce para a equipe, se escutam que eu quero ir, então…”, respondeu o equatoriano.

Em entrevista recente ao jornalista Jorge Nicola, o diretor executivo Alexandre Mattos deixou clara a intenção de renovar com o atleta que já fez 205 jogos e 41 gols pelo alvinegro. Cazares é o segundo gringo com mais tentos anotados pelo Atlético, ficando atrás apenas de Lucas Pratto, com 42.