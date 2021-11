O Atlético alcançou uma expressiva marca no seu programa de sócio-torcedor. No início da tarde deste sábado (13), o Galo superou os 100 mil associados no programa Galo na Veia.

A marca é quase o dobro da registrada no primeiro semestre, quando o clube tinha em torno de 52 mil pessoas aderidas aos planos.

O aumento no número de sócios-torcedores é reflexo da grande temporada que o Alvinegro vem fazendo. Além do título do Campeonato Mineiro e de ter sido semifinalista da Copa Libertadores, o Galo é líder disparado do Campeonato Brasileiro e finalista da Copa do Brasil. A liberação da volta do público aos estádios é outro fator determinante para o crescimento da procura.

Desde o início do ano, membros da diretoria atleticana tem convocado o torcedor a se inscrever no programa, destacando a importância desses recursos para a manutenção do estrelado elenco, que conta com Hulk, Diego Costa, Nacho Fernández e companhia.

Ainda em relação à essa verba, a cúpula alvinegra esipulou no orçamento para 2021, que o clube arrecadaria em torno de R$24 milhões com o Galo na Veia.

Atualmente, são cinco modalidades do programa, que incluem prioridade na compra de ingressos, desconto em produtos licenciados pelo clube, além de outros benefícios.

