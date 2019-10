Quando o árbitro Luiz Flávio de Oliveira autorizou o início do jogo entre Atlético e Grêmio, neste domingo (13), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o meia Cazares alcançou uma importante pelo Galo.

A partida contra o time gaúcho é a de número 195 do equatoriano com a camisa alvinegra, o que o torna o jogador estrangeiro que mais atuou pelo Atlético.

O antigo detentor do feito era o lateral-esquerdo uruguaio Cincunegui, que fez parte do elenco campeão do Brasileirão de 1971, e disputou 194 partidas pelo Alvinegro.

Contratado no início de 2016, Cazares marcou 39 gols, e conquistou o título do Campeonato Mineiro de 2017, além da Florida Cup 2016, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos.

O meia, que vem sendo contestado por parte da torcida em função da irregularidade nos últimos jogos, também está perto de se tornar o principal artilheiro gringo da história do clube.