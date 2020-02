Os jogadores do Cruzeiro ainda curtem o período de recesso do Carnaval e só voltam às atividades na manhã desta terça-feira (25), na Toca II. Eles anseiam pelo apoio da torcida celeste no duelo deste domingo, às 16h, com o Uberlândia, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

A venda de ingressos para este confronto começou nesta segunda-feira. Segundo a diretoria da Raposa, a previsão é de 20 mil torcedores no próximo desafio da equipe. O setor laranja do estádio não será utilizado.

Os bilhetes variam de R$ 15 a R$ 100 (confira todos os valores abaixo).

O Cruzeiro é o quinto colocado na classificação do Estadual, com 11 pontos. Até agora, foram três vitórias, dois empates e uma derrota; o time marcou nove gols e sofreu seis.

Confira as informações da venda de ingressos

Preços

Roxo Superior - R$ 100

Amarelo Superior - R$ 30

Amarelo Inferior - R$ 30

Vermelho Superior - R$ 50

Vermelho Inferior - R$ 30

Vermelho Inferior Cadeirante - R$ 15

Setor Visitante (Portão A) - R$ 100

Início das vendas e prioridades:

Palestra / Sangue Azul / Cabuloso e Cruzeiro Eficiente:

Segunda-feira (24/02) às 10h a terça-feira (25/02) às 10h

Cruzeiro Eterno:

Terça-feira (25/02) às 10h a quarta-feira (26/02) às 10h

Cruzeiro Sempre:

Quarta-feira (26/02) às 10h a quinta-feira (27/02) às 10h

O sócio Cruzeiro Sempre terá desconto de 50% na compra de seu ingresso

Reconstrução:

Quinta-feira (27/02) às 10h a sexta-feira (28/02) às 10h

Ingressos extras:

Sócios Cativo, Eterno e Cruzeiro Sempre poderão comprar em seu cartão mais 3 ingressos com o preço cheio

Importante:

Os ingressos devem ser adquiridos todos para o mesmo setor.

A venda dos ingressos extras será feita somente pelo site www.socio5estrelas.com.br e APP do Sócio 5 Estrelas.

Todas as categorias continuam podendo garantir seu ingresso, de acordo com a disponibilidade dos mesmos.



Bilheteria - A partir de sexta-feira (28/02)

Sexta-feira (28/02): 10h às 17h - Ginásio do Barro Preto

Sábado (29/02): 10h às 17h - Ginásio do Barro Preto

Domingo (01/03): 10h às 17h - Bilheteria Sul do Mineirão

Bilheteria visitante:

Domingo: (01/03): 10h às 17h - Bilheteria do Mineirinho

Para este jogo não haverá gratuidade, além do obrigatório por lei.