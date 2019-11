Em má fase com a camisa do Cruzeiro, o atacante Fred vai desfalcar o time celeste no duelo com o Athletico-PR, nesta quarta-feira (6), às 21h30, na Arena da Baixada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 9 da Raposa recebeu o terceiro cartão amarelo no empate em 1 a 1 com o Bahia, no Mineirão, e vai ficar de fora do confronto com o Furacão.

A partida contra a equipe baiana foi a nona em que o centroavante foi advertido neste Brasileirão (confira a lista dos jogos abaixo), o que vai gerar a terceira ausência por suspensão no torneio.

O dado que chama a atenção é o de que o jogador tem mais cartões amarelos do que gols marcados na competição.

Até o momento, Fred balançou as redes cinco vezes no campeonato (confira a lista abaixo), sendo três vezes em cobranças de pênaltis. O último gol do atacante que não tenha sido por meio das penalidades aconteceu no dia 25 de agosto, quando o time estrelado empatou em 1 a 1 com o CSA, no estádio Rei Pelé, pela 16ª rodada do Brasileiro.

Mesmo com a recuperação da Raposa, que chegou ao oitavo jogo seguido sem derrotas no Brasileiro, e se manteve fora da zona de rebaixamento, o experiente jogador não tem conseguido um bom rendimento em campo, sendo criticado por parte da torcida celeste nos últimos jogos.

Sem poder contar com Fred, o técnico Abel Braga deve dar uma nova oportunidade a Sassá, que, inclusive, foi o autor do gol de empate do Cruzeiro no duelo com o Bahia.

Cartões amarelos Adversário

27/4/2019 Flamengo

27/7/2019 Athletico-PR

4/8/2019 Atlético

18/8/2019 Santos

21/9/2019 Flamengo

25/9/2019 Ceará

9/10/2019 Fluminense

16/10/2019 São Paulo

31/10/2019 Bahia

Gols Adversário

18/08/2019 Santos

25/08/2019 CSA

08/09/2019 Grêmio (pênalti)

05/10/2019 Internacional (pênalti)

19/10/2019 Corinthians (pênalti)