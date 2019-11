As cenas de guerra campal vistas no clássico entre Cruzeiro e Atlético, neste domingo (10), no Mineirão, já não podem ser consideradas novidade. No primeiro jogo das quartas de final de Copa do Brasil deste ano, também houve invasão da torcida atleticana no setor destinado aos cruzeirenses e confronto entre torcedores.

Naquela ocasião, atleticanos conseguiram derrubar a todas a as barreiras que separam as torcidas no setor laranja do estádio, e o duelo aconteceu. Até uma maca de socorros dos bombeiros foi utilizada como arma neste episódio.

Desta vez, a confusão tomou proporções ainda maiores. Torcedores do Atlético conseguiram invadir o portão A do setor roxo do Mineirão. Então, a região onde ficam localizados os camarotes do Mineirão se tornaram um verdadeiro campo de guerra.

Após uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o confronto terminou. No entanto, os efeitos do spray de pimenta utilizado pelos policiais para conter a briga foi sentido por todos que estavam no local. Houve mais correria, crianças passando mal, idosos tendo que ser carregados e mais ameaças de invasão ao setor dos camarotes do Gigante da Pampulha.

Durante o pronunciomaento após a partida, o tenente-coronel José Juliano Trant declarou que não houve confrontos dese tipo nos clássicos deste ano.

"Nos últimos jogos nós não tivemos. Esse ano nós não tivemos isso, mas nós estávamos com o policiamento lá, justamente para evitar que um mal maior acontecesse", declarou o tenente-coronel da PM.

Confira o vídeo do confronto entre atleticanos e cruzeirenses no jogo de ida da Copa do Brasil deste ano, no dia 11 de julho

Mais tumulto

Segundo seguranças do Mineirão, um torcedor do Atlético foi agredido por cruzeirenses enquanto era socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O atleticano foi levado do portão A ao B do setor roxo, para ser atendido no posto médico.

Quando o torcedor chegou ao local destinado aos cruzeirenses, ele foi agredido. “Na realidade, o problema foi a distribuição dos socorristas, porque eles estavam no lado da torcida do Cruzeiro. Então, se um atleticano machucasse, ele teria que atravessar para o setor da torcida cruzeirense. Automaticamente, iam reconhecer que não era um torcedor deles. Ele estava sem camisa, mas como estava passando descaracterizado, reconheceram”, disse um dos seguranças, que não quis se identificar.