O técnico Cuca deu a deixa: “(O empate em 0 a 0) pode ter sido um resultado bom, como pode não ter sido. Porque o empate com gols dá a classificação para o adversário”. Em outras palavras, o Atlético só depende dele mesmo para conquistar uma vaga nas quartas de final da Libertadores. Para isso, o Alvinegro vai precisar vencer o Boca Juniors, por qualquer placar, no duelo de volta das oitavas, no Mineirão, nesta terça-feira (20).

Obviamente que retrospecto não entra em campo, mas o Galo já mostrou em outras oportunidades que não ser batido em terreno adversário por si só é considerada uma boa vantagem. Aliás, nas cinco vezes em que o time não perdeu o confronto de ida de um mata-mata da competição, atuando fora de casa, consolidou a classificação dentro de seus domínios, nas partidas de volta.

Em 2013, isso aconteceu em duas ocasiões. Nas oitavas, o Atlético venceu o São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1, e concretizou a vaga no Independência, com uma goleada por 4 a 1. Nas quartas, veio a mais emblemática disputa da equipe mineira em sua história. Depois do empate em 2 a 2 com o Tijuana, no México, o Alvinegro avançou de fase com nova igualdade, 1 a 1, no Horto, com o goleiro Victor defendendo um pênalti de Riascos, aos 48 minutos da etapa complementar.

Em 2016, ocorreram os confrontos com o Racing, pelas oitavas de final. E, assim como com o Boca em 2021, houve empate sem gols no primeiro duelo, na Argentina. No segundo, o Galo levou a melhor por 2 a 1 – um resultado que também serviria para os comandados de Cuca na próxima terça.

E em 2019, na segunda e terceira fases, o Atlético superou Danubio e Defensor, respectivamente. O primeiro, com empate fora de casa, em 2 a 2, e triunfo como mandante, por 3 a 2. O outro, com vitória por 2 a 0 como visitante e igualdade em 0 a 0 em Belo Horizonte.

Vantagem

Embora o 0 a 0 com o Boca não dê efetivamente uma vantagem ao Galo, pois se o placar se repetir na volta, a decisão da vaga vai para a disputa de pênaltis, e um empate com gols classifica o oponente, o time mineiro tem o privilégio de jogar em casa a partida da próxima terça, por ter tido a melhor campanha geral da fase de grupos. E isso pode fazer a diferença. Mas somente Cuca, Hulk, Nacho e cia poderão confirmar essa tese.