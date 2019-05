O América confirmou no fim da trade dessa segunda-feira (20) a contratação do goleiro Thiago. O atleta que defendia o Flamengo chega ao Coelho por empréstimo até o final da temporada.

Cria da base do clube carioca, o jovem goleiro de apenas 22 anos é a terceira contratação do América após o término do Campeonato Mineiro. O Coelho já havia anunciado a chegada do também goleiro Airton e do zagueiro Ricardo Silva.

Aval do comandante

Thiago chega ao América com o aval do técnico Maurício Barbieri, que assumiu o comando do time há cerca de 15 dias, e trabalhou com o goleiro nos tempos de Flamengo.

No Rubro-Negro, onde foi revelado, o goleiro atuou por 20 partidas, e ficou marcado pela falha no primeiro jogo da final da Copa do Brasil de 2017, contra o Cruzeiro, no Maracanã.

Na ocasião, o arqueiro bateu roupa em um chute de fora da área, e a bola sobrou nos pés de Arrascaeta, que tocou para as redes, empatando o duelo, que terminou em 1 a 1.