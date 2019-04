Torcedores do Atlético realizam desde o final da tarde dessa sexta-feira um protesto em frente à sede administrativa do clube.

Convocados por torcidas organizadas, os torcedores levaram faixas e entoaram gritos de protesto contra jogadores, diretoria e jogadores. Figuras marcantes do clube, Réver, Luan e Belmiro foram poupados e tiveram o nome gritado pelos torcedores.

O clássico de domingo pela primeira partida da final do Campeonato Mineiro é visto pelos torcedores como obrigação

O estopim da crise do Atlético foi a goleda sofrida diante do Cerro Porteño no Paraguai. A derrota por 4 a 1 praticamente eliminou a equipe da Copa Libertadores, que depende de combinações de resultados para avançar no torneio.